Un petit tour et puis s’en va ? C’est ce à quoi pourrait se résumer l’expérience parisienne de Moise Kean. Malgré un rendement très convaincant avec les champions de France (15 buts marqués en 30 rencontres), l’international italien est susceptible de changer d’air dès l’épilogue de l’exercice 2020/2021. Un retour à la Juventus émerge comme l’option la plus probable pour le jeune attaquant.

Un dossier épineux pour le PSG

Kean est encore sous contrat avec Everton et les Toffees exigent au moins 40M€ pour sa libération. Un montant qui ne semble pas décourager les responsables bianconeri. D’après Tuttosport, le Parisien figure même en tête des priorités de la Vieille Dame pour la saison à venir. S’ils veulent conserver leur attaquant, les dirigeants franciliens vont donc devoir jouer des coudes.