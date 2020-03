Mercato : La Juventus ne veut pas se précipiter sur Paul Pogba

La Juventus continue d’espérer un retour de son ancienne star, Paul Pogba. Cela fait plusieurs mois que les dirigeants bianconeri explorent la possibilité d’un come-back de l’international français et la piste est plus que jamais d’actualité. Cela étant, et si l’on en croit ce que révèle Tuttosport ce mercredi, les Piémontais vont attendre le tout dernier moment avant de passer à l’offensive pour le champion du monde.

La Juve est convaincue que le prix de Pogba va chuter

Des rumeurs ont suggéré que Pogba pourrait être cédé par Manchester United pour une somme de 100M€ ou plus. Toutefois, les responsables des champions d’Italie n’envisagent pas de miser autant pour leur ex-sociétaire. Pour la simple raison qu’ils sont convaincus que le prix de ce dernier va « s’écrouler », surtout avec les conséquences provoquées par l’interruption des championnats. L’incertitude sur la forme du joueur se répercute inévitablement sur sa valeur marchande. Pogba (27 ans) serait toujours enclin à changer d’air. Outre la Juventus, le PSG et le Real Madrid ont été citées comme de possibles destinations pour La Pioche.