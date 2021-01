Malgré le rendement convaincant du capitaine Wissam Ben Yedder (9 buts et 5 passes décisives) et de Kevin Volland (10 buts et 7 passes décisives), Monaco veut s'offrir les services de Krépin Diatta. L'ailier droit du Club Bruges est la révélation du championnat Belge. Auteur de 10 buts et deux passes décisives en 19 rencontres cette saison, le Sénégalais de 21 ans se rapprocherait du club de la Principauté selon les informations de Het Laatste Nieuws, lui qui aurait déjà annoncé à ses coéquipiers, son départ pour le Rocher.

Le gros coup pour Monaco



Pisté par des écuries anglaises, italiennes et allemandes depuis l'été dernier, Krépin Diatta est déjà surnommé le nouveau Sadio Mané. Si les négociations sont encore en cours entre Monaco et Bruges, le natif de Dakar aurait déjà trouvé un accord avec la Principauté. Selon le quotidien belge Nieuwsblad, l'AS Monaco aurait proposé une offre de 20 millions d'euros au Club Bruges. Les Monégasques frapperaient un grand coup en concluant ce transfert, avant le match de samedi contre Marseille, grandement critiqué par la presse après sa défaite contre Lens.

