Mercato : Kodjo Laba, la grande tentation Al-Shabab

Kodjo Fo Doh Laba vers Al-Shabab ? Le prolifique buteur d'Al-Ain aux Émirats arabes Unis (32 réalisations toutes compétitions confondues cette saison) pourrait changer d'air la saison prochaine. Depuis quelques jours, le club saoudien d'Al-Shabab a fait une offre de 5 millions d'euros pour acquérir l'international togolais de 30 ans (41 sélections, 17 buts), dont le contrat court jusqu'en 2024 avec le cador d'ADNOC Pro League. Al-Shabab attend toujours une réponse d'Al-Aïn.

Plusieurs records effacés

Du côté du joueur, la tentation est très grande. D'après les informations recueillies par Football365 Afrique, Kodjo Fo Doh Laba réfléchit sérieusement à l'option. La bonne santé d'Al-Shabab conjuguée à un championnat saoudien de plus en plus compétitif font pencher la balance en faveur d'un probable transfert. Depuis 2019 à Al-Aïn, l'ancien de la RS Berkane a effacé des tablettes plusieurs records au sein du club. Avec le doublé Championnat-Coupe nationale cette saison et malgré une grosse cote aux Émirats, l'Epervier ne serait pas contre un nouveau défi. Reste à savoir si son actuel employeur verrait d'un bon œil ce déménagement de son attaquant. Pour l'heure, Laba profite du soleil à Mykonos en attendant les développements du dossier.