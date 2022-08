Après une seule saison passée à l’OGC Nice, l’attaquant néerlandais Justin Kluivert est en passe de découvrir un autre championnat. Son nom circule en Angleterre et plus précisément du côté de Fulham. Des discussions sont en cours en ce moment avec l’AS Roma pour un prêt d’une saison, d’après ce que révèle le quotidien transalpin Il Messaggero.

Kluivert en quête d’un nouveau rebond

Kluivert n’a pas vraiment convaincu durant son court séjour chez les Aiglons. A l’exception de quelques coups d’éclat, il a été assez transparent. Il a marqué 6 buts et offert 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Si son départ chez les Cottagers se concrétise, ça sera le troisième qu’il rejoindra en prêt en l’espace de deux ans après Nice et aussi Leipzig.