Mercato : Kingsley Coman à la place de Neymar ?

Neymar reste toujours la cible du FC Barcelone pour le prochain mercato. C’est même la priorité des champions d’Espagne. Mais, les décideurs catalans savent que cette piste risque de ne pas aboutir, et c’est pourquoi ils commencent à réfléchir aux options alternatives. L’une d’elles serait incarnée par un Français, en la personne de Kingsley Coman. Dans son édition d’aujourd’hui, le quotidien Sport révèle que l’international tricolore est très apprécié du côté du Nou Camp.

Coman disponible pour 60M€ ?

Outre ses qualités d’ailier qui ne sont plus à démontrer, Coman séduit aussi de par son vécu. Alors qu’il n’a que 23 ans, il a déjà évolué dans trois grands championnats européens (Italie, France et Allemagne) et a remporté des titres partout où il est passé. Même s’il n’a pas la technique de Neymar, l’ex-sociétaire du PSG a donc un profil intéressant. Son recrutement devrait couter 60M€ aux champions d’Espagne. Il y a quelques jours, le natif de Paris s’est exprimé à propos de son avenir. S’il a affirmé que le Bayern restait sa priorité, il a aussi indiqué qu’il n’excluait aucune possibilité pour le futur.