"Titi" parisien par excellence, Presnel Kimpembe a effectué toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui âgé de vingt-six ans, et alors qu'il lui reste deux années de contrat, le défenseur français pourrait bien connaitre un véritable bouleversement. Sa déclaration faite le 6 juin dernier dans le cadre d'un rassemblement de l'équipe de France n'avait pas beaucoup plu à son club. Kimpembe avait alors indiqué qu'il souhaitait rencontrer sa direction pour évoquer sa situation et le projet du PSG. Depuis, le club parisien a ouvert les portes à un possible départ, mais uniquement en cas d'offre convenable.



Et c'est précisément ce sur quoi le Chelsea FC est en train de travailler. Avec l'ancien entraîneur parisien Thomas Tuchel sur son banc, l'équipe londonienne est intéressée par le profil du champion du monde 2018. Tant et si bien que selon Fabrizio Romano, une proposition va bientôt tomber. Le journaliste explique que les Blues devraient offrir une somme comprise entre quarante-cinq et cinquante millions d'euros pour l'international tricolore. Un peu loin de ce qu'espère Paris, qui envisage une vente aux alentours de soixante à soixante-cinq millions d'euros.

De la concurrence partout

Quoi qu'il en soit, un premier pas est en passe d'être fait de la part de Chelsea qui pourrait revenir à la charge si le PSG refuse sa première offre. De son côté, Presnel Kimpembe pourrait être intéressé par un départ, même si le recrutement de Kalidou Koulibaly officialisé par Chelsea le refroidira peut-être. Mais à Paris, l'arrivée de Sergio Ramos l'an passée et celle imminente de Milan Skriniar ne sont pas vraiment de nature à le rassurer sur la volonté de sa direction de tout faire pour le conserver dans les meilleurs conditions.