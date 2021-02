Mercato : Kasimpasa a refusé de vendre Koita

Auteur de 12 buts et 5 passes décisives en 24 matchs avec Kasimpasa la saison dernière, Fodé Koita devra attendre la fin de saison avant de connaître une nouvelle aventure. L’ancien Lensois, buteur à 4 reprises en 6 titularisations cette saison, n’a pas eu l’accord de son club pour partir lors du Mercato d’hiver. Pourtant, ce ne sont pas les offres qui ont manqué. Besiktas, Trabzonspor et Fenerbahçe ont fait part de leur intérêt avec des offres de plus d’un million d’euros pour racheter les six derniers mois de contrat du joueur. Kasimpasa n’a pas souhaité donner suite. Désireux de vivre une nouvelle expérience, le joueur révélé à Caen n’a pas voulu prolonger l’aventure avec le club d’Istanbul.

Un refus qui lui coûte aujourd’hui sa place dans le groupe puisque la formation stambouliote a décidé de se passer de ses services jusqu’au terme de la saison. Courtisé également au Moyen-Orient et en Espagne, l’international guinéen devra donc ronger son frein quelques mois encore avant de choisir la destination de son choix.