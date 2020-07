Mercato : Kai Havertz a un bon de sortie

Kai Havertz (20 ans) a de fortes chances de quitter le Bayer Leverkusen durant l’intersaison en cours. Très en vue lors de la précédente campagne de Bundesliga, l’international allemand suscite énormément de convoitises et son club n’est pas opposé à l’idée de le laisser partir. En cas de proposition intéressante, le talentueux ailier aura le feu vert pour relever un nouveau défi dès cet été.

C’est Rudi Voller, le directeur sportif, qui a fait cette promesse. Dans un entretien accordé au quotidien Bild, il a affirmé : « Nous avons un accord ; si cela nous convient, il peut y aller cet été. Pour l’instant, c’est l'un de nos joueurs. Nous avons nos idées, nous savons ce qu'il peut faire. J'espère personnellement qu'il restera un an de plus. Bien sûr, vous ne pouvez forcer personne. Havertz sait ce qu'il doit à ses coéquipiers, aux fans et au club. »

Un prix fixé à 100M€

Havertz est principalement pisté par Chelsea. Mais, est-ce que le club anglais est prêt à mettre 100M€ sur la table après avoir déjà déboursé autant pour enrôler Timo Werner et Hakim Ziyech ? Car c’est bien ce que demandent les responsables du club allemand pour leur joyau. Récemment, ils auraient d’ailleurs refusé un chèque de 80M€ pour le natif d’Aix-la-Chapelle. A noter que Manchester United aurait aussi des vues sur cet élément.