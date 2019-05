Mercato Juventus: Trois Français sur la short-list ?

Après son échec en quart de finale de la Ligue des champions contre l'Ajax Amsterdam, et malgré son huitième titre de champion consécutif, la Juventus devrait se montrer active sur le front des transferts au cours de l'été. Et Tuttosport confirme la tendance ce dimanche, en évoquant une liste de six noms dressée par le directeur sportif Fabio Paratici, en concertation avec le président Andrea Agnelli et l'entraîneur Massimiliano Allegri.

Trois Français y figurent, le Parisien Adrien Rabiot, le Mancunien Paul Pogba et le Lyonnais Tanguy Ndombele, aux côtés du Néerlandais Matthijs de Ligt, de l'Espagnol Isco et du Colombien James Rodriguez.