Parmi les sensations de ce début de saison avec déjà 19 buts en 16 matches toutes compétitions confondues dont quatre en Ligue des champions, Erling Braut Haland fait le bonheur du Red Bull Salzbourg que le jeune Norvégien a rejoint lors du dernier mercato estival. Et ce malgré l’intérêt de la Juventus.

A seulement 19 ans, rejoindre la Vieille Dame lui a toutefois paru prématuré. "Je pense qu’il était trop tôt pour aller à la Juventus. Je considérais Salzbourg comme l’équipe idéale pour moi. Il était également important de comprendre le rôle que j’aurais à jouer dans le club et que j’aurais choisi. Ici, j’ai certainement plus de chances de jouer", a-t-il ainsi confié dans des propos relayés par Sky Sport.