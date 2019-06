Mercato Juventus: Matuidi n’est pas inquiet sur son avenir

Débarqué à la Juventus à l’été 2017, Blaise Matuidi n’a plus qu’un an de contrat avec la Vielle Dame. Une situation qui pose question et ce d’autant plus qu’un nouvel entraîneur doit prendre place du banc turinois, mais l’international tricolore, interrogé en conférence de presse ce jeudi en marge du rassemblement des Bleus, est apparu très serein sur le sujet.

"Je me sens très bien à la Juve. Dans le football, on ne sait jamais ce qu'il peut arriver. Pour le moment, je suis heureux, ma famille est heureuse, a-t-il expliqué. Pour ce qui est de mon contrat, je laisse mon agent régler tout cela. Jusqu'à présent, il a toujours bien fait les choses, je ne vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. Je ne suis pas inquiet."