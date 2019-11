Mercato Juventus: Mandzukic aurait choisi son futur club

Prolongé en avril dernier, Mario Mandzukic avait finalement été placé parmi les indésirables moins de trois mois plus tard du côté de la Juventus. Maurizio Sarri ne comptant plus sur lui, l'attaquant avait failli trouver une porte de sortie au Qatar, mais le deal avait capoté. Toutefois, l'international croate devrait bien quitter les Bianconeri en janvier prochain.

Pour preuve, selon Tuttosport, en coulisse, le vice-champion du monde a d'ores et déjà choisi sa prochaine destination. Annoncé dans le collimateur de Manchester United ou du Borussia Dortmund notamment, l'ancien joueur du Bayern Munich ou de l'Atlético de Madrid aurait décidé de relever le challenge proposé par les Red Devils. Le Turinois aurait même dans l'idée de déménager de l'autre côté de la Manche dès le mois de décembre, afin de se mettre dans les meilleures conditions le plus rapidement possible pour répondre aux attentes du manager norvégien Ole Gunnar Solskjaer.