Mercato Juventus: La Vieille Dame insiste pour Pogba

Resté contre son gré à Manchester United lors du dernier mercato estival, Paul Pogba n’était pas seulement convoité par le Real Madrid cet été. La Juventus Turin a également tenté de profiter des envies d’ailleurs du Français pour le rapatrier dans le Piémont. En vain.

Les dirigeants turinois ne désespèrent pas pour autant de parvenir à leurs fins l’été prochain. A en croire Tuttosport, ils auraient déjà repris contact avec Manchester United en ce sens.

Et afin de faciliter les discussions, la Vieille Dame aurait en tête d’inclure Emre Can et Mario Mandzukic dans la transaction. Deux joueurs indésirables mais dans les petits papiers de MU.