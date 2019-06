Mercato Juventus: Higuain veut finir sa carrière à Turin

Nicolas Higuain, frère et agent de Gonzalo Higuain (31 ans), est revenu pour Radio Marte sur les intentions de l'attaquant argentin. Prêté deux fois consécutivement à Milan puis à Chelsea par la Juve, Higuain appartient toujours au champion d'Italie (contrat jusqu'en 2021).

Si les projets de la Vieille Dame concernant l'ancienne star de Naples n'ont pas été dévoilés, l'idée est claire du côté de son agent: "Ses performances à la Juve ont été bonnes et jouer pour une autre équipe en Italie n’est pas une solution viable. Je ne veux manquer de respect à personne, mais si Gonzalo joue à nouveau en Italie, il ne le fera que pour la Juve, à qui il appartient. Je pense que cela pourrait être l'année de Gonzalo. Il a tant de force et de détermination, et il veut terminer sa carrière à la Juve", a indiqué le frère de l'Argentin, dans des propos relayé par Sky Sports.