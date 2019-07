Le feuilleton Matthijs de Ligt à la Juventus devrait prendre fin d'ici peu. Selon La Gazzetta dello Sport, le jeune défenseur international néerlandais (19 ans) est attendu ce dimanche soir ou au plus tard lundi, à Turin, pour passer sa visite médicale, et parapher son contrat de cinq ans. La Vieille Dame et l'Ajax Amsterdam se seraient entendus sur un transfert à 70 millions d'euros, hors bonus, et une clause libératoire de 150 millions d'euros.