Mercato Juventus: Accord trouvé pour Sarri

Plus rien ne s'oppose à l'arrivée sur le banc de la Juventus Turin de Maurizio Sarri (60 ans).

Les Blues, sans s'opposer au départ du coach qui a offert cette saison au club londonien la Ligue Europa et une qualification pour la prochaine Ligue des champions, ont accepté de libérer Sarri, selon les médias anglais et italiens, moyennant une somme comprise entre 3,5 et 5,5 millions d'euros, selon les résultats du technicien transalpin avec la Vieille Dame.

Sarri devrait signer un contrat d'une durée de 3 ans avec un club dont il avait été le dauphin avec Naples par 2 fois lors de son passage à la tête des Partenopei de 2015 à 2018.