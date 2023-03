Mercato : Jude Bellingham ne devrait pas signer à Liverpool

Jude Bellingham futur joueur de Liverpool ? Il semblerait que cela ne soit pas le cas étant donné que le milieu de terrain international anglais semble s'éloigner de chez les Reds. Aujourd'hui joueur du Borussia Dortmund, Bellingham ne devrait pas signer avec les pensionnaires d'Anfield car il semble que les dirigeants de Liverpool ne soient pas prêts à casser leur tirelire pour la jeune pépite. D'après les informations de The Athletic, les dirigeants auraient conscience que leurs principaux concurrents dans ce dossier, à savoir Manchester City et le Real Madrid, auraient plus d'arguments et notamment financier.

City et le Real en pole position

Aujourd'hui âgé de 19 ans, Bellingham a un contrat allant jusqu'en 2025 avec le BVB mais il ne devrait pas rester en Allemagne la saison prochaine. Ainsi, City et le Real pourraient casser leur tirelire pour s'offrir ses services et Dortmund récupérerait une très belle somme d'argent. Liverpool ne voudrait pas faire de folies pour celui qui compte 22 sélections avec les Three Lions. La direction des Reds ne veut pas faire n'importe quoi financièrement et il semble maintenant que ce soit un duel entre Manchester City et le Real Madrid qui se dessine en vue de l'avenir de la pépite anglaise.