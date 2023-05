Mercato : Joshua Kimmich aurait des envies de départ et pourrait rejoindre Barcelone

Le FC Barcelone tient peut-être le remplaçant idéal de Sergio Busquets. Selon les informations de Mundo Deportivo, Joshua Kimmich aurait des envies de départ et pourrait rebondir du côté du FC Barcelone. Toujours selon les informations du journal catalan, le milieu défensif serait intéressé par le projet sportif du Barça, à la recherche d'un remplaçant pour Sergio Busquets sur le départ.

Un retour aux côtés de Pep Guardiola ?

Cette saison, Joshua Kimmich semble avoir un peu plus de mal en Bavière. Une situation qui pousserait donc le joueur sous contrat jusqu'en 2025 à vouloir changer d'air cet été. Une nouvelle qui intéresserait beaucoup le Barça et Xavi, qui auraient même déjà entamé les premières démarches.

Mais les Catalans pourraient bien se confronter à une concurrence de taille, puisque Manchester City observerait aussi de près la situation du joueur. Réel mentor de Kimmich lors de son passage au Bayern, Pep Guardiola a réellement transformé le milieu défensif de 28 ans. De plus, alors que le départ d'Ilkay Gündogan semble de plus en plus imminent, il pourrait être un remplaçant de choix.