Bien que la plupart des marchés européens aient fermé, certains sont encore ouverts et le club turc Istanbul Basaksehir a fait une offre pour le meneur de jeu colombien. Avec Miralem Pjanic qui a déjà signé au Besiktas, James pourrait être le prochain grand nom à partir en Turquie pendant cette période. James a voulu quitter Everton pendant tout l'été, et il a été lié à un certain nombre de clubs. Même un retour à Porto a été évoqué.

Basaksehir veut James



Mais Basaksehir a fait une offre de prêt pour le joueur de 30 ans avant la fermeture de son marché le 7 septembre. La fenêtre de transfert russe, quant à elle, ferme le 8 septembre. Au moment de l'offre, Basaksehir est avant-dernier de la Super Lig turque avec trois défaites en trois matchs. Après avoir participé à la Ligue des Champions 2020/21, les Stambouliotes sont prêts à tout pour se remettre sur les rails et la signature de James serait un coup de pouce.