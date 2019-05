Mercato Inter: Moses et Lukaku pistés

"Jouer en Serie A est un rêve, ce serait vraiment un rêve. J'espère pouvoir y jouer tôt ou tard", c'est ce que déclarait, il y a un mois, Romelu Lukaku (26 ans) à Sky Italie. Un rêve qui pourrait bientôt devenir réalité puisque l'attaquant de Manchester United serait pisté par l'Inter Milan, selon Sky Sports.

Les Nerazzurri, actuellement 4e de Serie A avec seulement un point d'avance sur le rival milanais (5e), et à égalité avec l'Atalanta (3e), vont jouer leur place en Ligue des champions dimanche contre Empoli lors de l'ultime journée du championnat. Une qualification pour la plus grande des compétitions européennes représenterait un atout en plus pour attirer le Belge.

Le club lombard lorgnerait également le polyvalent Victor Moses (28 ans), qui évolue à Fenerbahçe. Antonio Conte, qui devrait bientôt débarquer à l'Inter en tant qu'entraîneur, a déjà eu sous ses ordres le Nigérian à Chelsea, qu'il a même replacé au poste de latéral droit lors du titre de champion d'Angleterre en 2016-2017.