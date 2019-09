Mercato Inter Milan: Un champion du monde visé pour l'été 2020 ?

L'Inter Milan a abordé un nouveau cycle en ce début d'exercice 2019-2020, et quelques renforts de choix (Lukaku, Godin, ...) ont accompagné la prise de pouvoir d'Antonio Conte. Pour continuer à grandir, la formation lombarde aimerait se montrer tout aussi ambitieuse l'été prochain, pourquoi pas en sachant aussi recruter malin.

Ainsi, d'après la presse transalpine, les Nerazzurri suivraient déjà avec intérêt un certain Mario Götze, qui sera libre de tout engagement au 1er juillet prochain, s'il ne prolonge pas d'ici-là avec le Borussia Dortmund. Le milieu de terrain offensif international allemand a éprouvé des difficultés à se maintenir au plus haut niveau au sortir de son but décisif en finale de la Coupe du monde 2014, contre l'Argentine de Lionel Messi.