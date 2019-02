Mercato Inter Milan: Un attaquant de la Roma approché ?

En course pour retrouver la Ligue des champions à l'horizon 2019-2020, l'Inter Milan semble vouloir se montrer ambitieux sur le front des transferts l'été prochain, et souhaite apparemment miser sur l'expérience. Ainsi, alors que la venue de Diego Godin en provenance de l'Atlético de Madrid paraît en bonne voie, Tuttosport croit savoir que des contacts auraient été amorcés entre les Lombards et l'AS Rome dans le but de connaître les conditions de la disponibilité éventuelle d'Edin Dzeko.

L'attaquant international bosnien, bientôt 33 ans, arrive en fin de contrat avec la Louve au 30 juin 2020 et des négociations seraient en cours concernant une prolongation. Mais les Nerazzurri seraient prêts à proposer 12 millions d'euros pour débaucher l'ancien Citizen au terme de l'exercice en cours.