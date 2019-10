Mercato Inter Milan: La rumeur d'un retour de Zlatan enfle...

La blessure d'Alexis Sanchez, potentiellement absent pour trois mois ou plus, pousse l'Inter Milan à trouver un nouvel attaquant pour concurrencer et faire souffler Romelu Lukaku. De l'autre côté des Alpes, les pistes menant à Olivier Giroud (Chelsea) et Mario Mandzukic (Juventus) sont évoquées.

Mais pour Tuttosport, un autre nom aurait été coché par le manager des Nerazzurri, Antonio Conte. En effet, le nouvel entraîneur intériste envisagerait la possibilité de recruter Zlatan Ibrahimovic, dont le contrat avec le Los Angeles Galaxy expire au 31 décembre prochain. A 38 ans, le Suédois pourrait donc retrouver la Serie A et une formation milanaise dont il a déjà défendu les couleurs entre 2006 et 2009.