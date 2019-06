Mercato Inter Milan: Conte veut faire ses emplettes au Real...

Et si Antonio Conte avait une partie de l'avenir du Real Madrid entre ses mains ? L'entraîneur italien a débarqué à l'Inter Milan et lorgnerait plusieurs joueurs du Real parmi lesquels Gareth Bale ou encore Matteo Kovacic, prêté à Chelsea cette saison. Le Gallois se trouve dans une situation tendue car il souhaite rester mais Zidane ne veut plus de lui... Or pour recruter, les Merengue auraient bien besoin de ce transfert et de l'énorme économie de salaire (17 millions plus les charges). Il reste à savoir si l'Inter sera en mesure d'assumer un tel salaire...