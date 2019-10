Mercato Inter: Matic en approche ?

Manchester United n'est pas prêt à perdre Nemanja Matic sans contrepartie en juin prochain. Le milieu serbe de 31 ans pourrait, selon le Corriere dello Sport, être transféré à l'Inter Milan une fois le mercato hivernal ouvert. En quête d'un renfort d'expérience dans l'entrejeu, le Nerazzurri auraient ciblé l'ancien joueur de Chelsea et comptent sur son envie supposée de quitter l'Angleterre après quatre saisons à Chelsea et trois avec Manchester pour convaincre les Red Devils de le céder contre une somme estimée entre 25 et 30 millions d'euros.