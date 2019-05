Mercato Hertha Berlin: Boyata a signé

Tout juste sacré champion d'Ecosse avec le Celtic Glasgow, Dedryck Boyata va changer d'air cet été. L'international belge prend la direction du Hertha Berlin.

Âgé de 28 ans, le défenseur, qui avait rejoint le Celtic en 2015, s'est engagé pour plusieurs saisons avec le club de Bundesliga. La durée du contrat n'a en revanche pas été révélée puisque dans son communiqué, le Hertha mentionne sobrement un "engagement longue durée".

Hertha have their first signing for next season! ✍️



Belgium international, Dedryck #Boyata, will play for us in the 2019/20 campaign! #hahohe pic.twitter.com/N1QZpSkcnv