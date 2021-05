Mercato : Guardiola annonce le nouveau club d'Agüero !

L’aventure de Sergio Aguero à Manchester City touche à sa fin. Le chevronné buteur argentin a disputé dimanche son ultime match à l’Etihad Stadium. Une der plutôt réussie puisqu’il a marqué 2 des 5 buts de sa formation contre Everton après être entré en cours de jeu en seconde période. A présent, la question qui se pose c’est où est-ce qu’il va déposer ses valises afin de poursuivre son parcours ? Pep Guardiola, l’entraineur des Sky Blues, croit connaitre la réponse.

« Aguero va réussir à Barcelone »

« Peut-être que je révèle un secret », a confié le technicien catalan lors du Match of the Day de la BBC. « Peut-être qu’il est sur le point de conclure un accord pour le club de mon cœur – pour Barcelone. Il va jouer aux côtés du meilleur joueur de tous les temps, Messi ». En effet, le fait que le Kun va rejoindre son illustre compatriote du côté du Nou Camp s’apparente à un secret de polichinelle depuis quelques jours.

Aguero devrait s’engager pour une durée de deux ans avec les Blaugrana. Et Guardiola est certain du fait qu’il va réussir au sein de sa nouvelle équipe. « Je suis quasiment convaincu qu’il va prendre beaucoup de plaisir. Et peut-être que Barcelone sera beaucoup plus fort avec lui sur le terrain », a-t-il indiqué.