Mercato : Gareth Bale a parlé à Mourinho

Le Real Madrid va-t-il réussir à se débarrasser de Gareth Bale ? Cela en prend le chemin... L'ailier gallois est très proche de rallier Londres et Tottenham selon différents médias. Le représentant du joueur gallois évoque même une discussion entre son poulain et José Mourinho, le manager des Spurs. « Gareth a parlé avec José et lui a expliqué à quel point les Spurs avaient une place particulière dans son cœur », dévoile ainsi Jonathan Barnett dans la presse anglaise. Mourinho aurait, de son côté, achevé de convaincre Bale en lui expliquant comment il allait l’utiliser au sein de son onze.

Tout cela avec la bénédiction de Zinedine Zidane et du Real Madrid, qui espèrent se débarrasser du plus gros salaire de leur équipe (17 millions d'euros annuels tout de même). À noter que certaines rumeurs évoquent une arrivée en sens inverse de Dele Alli. Affaire(s) à suivre...