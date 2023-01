Décidément, les bonnes nouvelles s'enchaînent au RC Lens dernièrement. Véritable tube de la saison 2022-2023, le club artésien est toujours en course pour empêcher le PSG d'être sacré champion de France en fin de saison. Avec seulement trois points de retard sur Paris, Lens peut rêver et les Sang et Or sont également toujours en course en Coupe de France, avec un déplacement à Lorient en 8e de finale au programme. Mais tandis que sur le terrain, tout se passe bien, en coulisses également car Lens vient d'annoncer une nouvelle prolongation ce mardi.

Il s'agit de celle de Florian Sotoca. L'attaquant né à Narbonne a décidé de prolonger son contrat pour deux saisons avec les Sang et Or, lui qui arrivait au terme de son présent contrat dans un an et demi. Il est désormais lié avec Lens jusqu'en 2026 et la nouvelle a été allègrement fêté par le vestiaire lensois. Très apprécié par ses coéquipiers et son staff, l'attaquant de 32 ans a vu tout le monde se réjouir de cette prolongation, qui suit celles de Wesley Saïd et Facundo Medina la semaine dernière. Lens, qui a également enregistré les arrivées de Le Cardinal et Thomasson, peut clairement avoir le sourire car tout va parfaitement au sein de l'écurie artésienne.