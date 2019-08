Mercato Fiorentina: Ribéry recruté pour anticiper le départ de Chiesa ?

Annoncé depuis de longues semaines sur le départ de la Fiorentina, Federico Chiesa est pourtant toujours sous les ordres de l'entraîneur Vincenzo Montella. Néanmoins, le jeune attaquant international italien pourrait bel et bien plier bagage prochainement, notamment suite à la signature de Franck Ribéry du côté du stade Artemio-Franchi.

En effet, l'arrivée du vétéran français permettrait, selon la presse transalpine, à la Viola d'anticiper le départ du rejeton d'Enrico. Celui-ci serait toujours dans le collimateur de la Juventus, mais l'Inter Milan et l'AS Rome n'auraient pas non plus abdiqué, et qu'importent les 60 millions d'euros réclamés par le club vendeur.