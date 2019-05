Mercato FCN: Kita ne "veut pas de l'argent" de Sala

"Je ne veux pas parler avec Kita parce que je n’ai pas envie de m’énerver. C’est une personne qui me dégoûte quand il est en face de moi. (...) Lui, il ne s’intéresse qu’à l’argent." Ces propos ont été prononcés par Emiliano Sala dans un message audio Whatsapp, révélé par L'Equipe dans un documentaire qui sera diffusé mercredi soir.

Mis en cause par son ancien attaquant, Waldemar Kita répond dans les colonnes du quotidien. Et fait notamment cette précision au sujet du litige qui oppose le FC Nantes à Cardiff sur le paiement de l'indemnité de transfert de l'Argentin (17 millions d'euros), décédé dans un accident d'avion le 21 janvier dernier.

"Je ne veux même de cet argent et peut-être que je ne le toucherai jamais. Mais n’oubliez pas qu’il y a Bordeaux et on doit le rémunérer, explique le président nantais, en rappelant qu'il doit verser 50% du montant du transfert aux Girondins. Si je voulais vraiment gagner de l’argent, ce n’est pas comme ça que je procéderais, car à la fin, il ne reste pas grand-chose. Gagner de l’argent sur quelqu’un qui est décédé, cela ne m’intéresse pas."