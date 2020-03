Mercato - FC Barcelone : Coutinho inclus dans le deal pour Lautaro Martinez ?

Le board du FC Barcelone est déterminé à mettre la main sur l’avant-centre de l’Inter Milan, Lautaro Martinez, à l’occasion du prochain mercato estival. Ce dernier a une valeur marchande qui avoisine les 150M€ et les Blaugrana, en proie à des problèmes financiers, n’ont pas autant de cash à dépenser. Mais, ils ne sont pas découragés pour autant, et ont en tête une solution alternative pour essayer de mettre la main sur l’international albiceleste.

Coutinho a une histoire à finir à l’Inter

Si l’on se fie à ce que rapporte Tuttosport ce samedi, les responsables catalans pourraient proposer un joueur en échange afin de convaincre l’Inter de faire affaire. Cet élément c’est Philippe Coutinho. Actuellement en prêt au Bayern, le Brésilien n’entre absolument pas dans les plans des champions d’Espagne. Même s’il n’est que l’ombre du joueur qu’il était à Liverpool, sa valeur marchande demeure importante et une troque est tout à fait possible si le Barça consent à payer une somme pour compléter le montage. A San Siro, Coutinho, s’il venait à s’engager avec l’équipe lombarde, ne sera pas dépaysé. Et pour cause ; l’Inter a été son tout premier club européen entre 2010 et 2012 (47 matches joués).