Mercato Everton-Digne: "Je suis au courant de l'intérêt d'autres clubs"

Elu meilleur joueur d’Everton de la saison 2018-2019, Lucas Digne serait suivi de près par l’Olympique Lyonnais, lequel chercherait un remplaçant à Ferland Mendy, dont le départ au Real Madrid ne laisse plus guère de place aux doutes.

En conférence de presse ce mercredi, en marge du match de qualification à l'Euro 2020 opposant la France et la Turquie, programmé samedi prochain, l’ancien Parisien a été questionné sur cet intérêt que lui porterait l’OL. La réponse du latéral gauche a été expéditive: "je ne suis pas au courant", avant de révéler que d'autres clubs étaient bien venus se renseigner. "Je suis au courant de l'intérêt d'autres clubs, mais pas de Lyon. Je me sens bien à Everton, j'ai pu jouer tous les matches, on a fait une bonne saison et un projet est en cours. Le club va encore investir. On n'est jamais sûr de rien dans le foot, mais je me sens très bien là-bas."