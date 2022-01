Mercato : Enfin une recrue à Newcastle

Chris Wood, 30 ans, a signé un contrat de deux ans et demi à St James' Park, et il a été recruté à temps pour participer au match de Premier League des Magpies contre Watford dimanche. "C'est une opportunité très excitante pour moi et je suis ravi d'être un joueur de Newcastle United", a déclaré Wood aux médias officiels du club.

Numéro 20 pour Wood à Newcastle

."

"J'ai joué à St James' Park à quelques reprises et c'est un endroit incroyable, alors avoir la chance de représenter ce club avec ces incroyables supporters derrière moi et mes coéquipiers est très spécial. Le club et le manager ont été de première classe pendant ce processus, et je suis vraiment impatient d'entrer sur le terrain et de rendre la confiance qu'ils ont en moi, surtout avec une partie vitale de la saison devant nous