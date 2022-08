Mercato : Edinson Cavani à Nice, ça se réchauffe ?

Edinson Cavani est libre comme l'air depuis le 1er juillet dernier. Pas renouvelé du côté de Manchester United, le buteur uruguayen est toujours à la recherche d'un nouveau challenge. Son nom est récemment revenu régulièrement du côté de Boca Juniors et de Villarreal, mais pour l'heure, le joueur n'a rien officialisé. Alors que les championnats reprennent les uns après les autres, voilà que l'OGC Nice s'intéresse de nouveau au dossier.



Le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain (200 buts) possède un profil susceptible d'intéresser Lucien Favre. Interrogé sur une possible arrivée de Cavani, mais aussi du Marseillais Bamba Dieng, le tacticien suisse n'a fermé aucune porte. "Je les trouve intéressants, mais il est très difficile de faire les transferts", a-t-il déclaré dans des propos relayés par L’Équipe. Difficile, mais "pas impossible", précise le quotidien sportif.



L'intérêt des Aiglons pour le "Matador" n'est pas nouveau puisque dès le mois de juillet, ils étaient venus aux renseignements. A l'époque, le dossier paraissait trop compliqué étant donné les espoirs d'Edinson Cavani de se trouver une écurie de tout premier plan. Un mois plus tard, la donne pourrait avoir évolué en faveur de l'OGC Nice.