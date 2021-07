Mercato : Direction l’Espagne pour Lacazette ?

Les jours d’Alexandre Lacazette à Arsenal semblent comptés. Le Français n’a plus qu’un an de contrat chez les Gunners et ses responsables n’ont pas l’intention de le prolonger. Ils chercheraient même à le vendre à tout prix. Et Mikel Arteta, le manager, aurait même donné son feu vert.

Un club se serait positionné pour recruter l’ancien Lyonnais, à savoir l’Atlético Madrid. Les Rojiblancos l’avaient déjà convoités par le passé et ils sont disposés à revenir à la charge avec une offre à la clé. D’après Calcio Mercato, une proposition de 15M€ pourrait parvenir aux Londoniens.

Diego Simeone, un grand fan

Diego Simeone, le coach des champions d’Espagne, a fait du recrutement d’un avant-centre sa priorité cet été. Et l’idée de récupérer Lacazette a de quoi le séduire, même si le dernier attaquant français passé par son effectif ne s’est pas montré à son avantage. Il s’agit bien sûr de Moussa Dembélé, de retour à l’OL cet été après six mois compliqués du côté du Wanda Metropolitano.

A noter que Lacazette était de la partie le week-end dernier avec Arsenal. Il avait été l’un des quatre buteurs de son équipe lors du succès en amical contre Milwall (4-1).