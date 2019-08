Mercato: Direction le Brésil pour Balotelli ?

Alors que les championnats européens vont reprendre un à un durant ce mois d’août, Mario Balotelli est toujours sans club. L’ex-attaquant de Nice et de l’OM pourrait finalement traverser l’Atlantique et découvrir le championnat brésilien avec Flamengo, selon Sky Sports Italia.

Un intérêt de plusieurs clubs italiens comme Brescia ou Parme existe toujours pour le Transalpin. Balotelli doit réfléchir à une offre d’un contrat d’une durée de 2 ans et demi de la part du club carioca et serait en pourparlers avec le vice-président des Mengao et son directeur sportif.