Habitué à dribbler ses adversaires sur le terrain, Denis Bouanga s'apprête aussi à prendre son monde à contre-pied sur le marché des transferts. Décidé à quitter l'AS Saint-Étienne, l'ailier international gabonais est en effet annoncé en MLS, au Los Angeles FC plus précisément. Diverses sources concordantes font état d'un accord imminent entre le joueur, auteur de 9 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière, et la franchise californienne.

Un contrat de quatre ans attendrait l'ancien Nîmois, également ciblé par le LOSC et lié aux Verts jusqu'en juin 2023, dans la cité des Anges. Si un tel transfert se concrétisait, il ferait de Denis Bouanga le nouveau coéquipier de légendes telles que Gareth Bale ou Giorgio Chiellini, recrutées cet été par le Los Angeles FC. Affaire à suivre.