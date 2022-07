Après des mois et des mois d'incertitude, de discussions, d'agacement, d'éloignement et de rapprochement, Ousmane Dembélé et le FC Barcelone sont sur le point de trouver un accord. Deux jours après la fin de son contrat avec le club blaugrana, l'international tricolore devrait bel et bien prolonger l'aventure. Soutenu notamment par son entraîneur Xavi Hernandez, l'ancien du Borussia Dortmund et l'entité catalane ont pratiquement solutionné tous les points qui posaient encore problème.



C'est en tout cas ce que croit savoir Sport. Le quotidien catalan assure ce samedi que "seules quelques différences minimes séparent actuellement le club et le joueur". Autant de petites choses qui devraient être réglées pour de bon "dans les prochaines heures". Le média voit cet accord imminent comme un bénéfice certain pour le Barça qui va donc pouvoir profiter des services du Français quelques saisons de plus.

Un bon coup qui peut en cacher d'autres

Une fois l'accord validé et annoncé officiellement, restera à en connaitre les contours. Financiers notamment. Avec une enveloppe de recrutement avoisinant les 200 millions d'euros, le FC Barcelone de Joan Laporta est donc sur le point de réaliser un premier beau coup. Il pourrait y en avoir d'autres, avec déjà la probable conservation d'un Frenkie de Jong pourtant annoncé sur le départ il y a quelques jours encore.



Grâce à l'accord signé par le club catalan avec la société Sixth Street, désormais propriétaire de 10% des droits télévisés du club en Liga pour les vingt-cinq prochaines années, Barcelone s'est donné un sacré bol d'air et les supporters peuvent espérer une suite de mercato palpitante.