Mercato : David Silva en Italie, un joueur du Bayern à Rennes ?

Ca va se faire

Après avoir beaucoup recruté, l'OGC Nice est sur le point de vendre. L'Equipe annonce ce vendredi que Christophe Hérelle est en partance pour Brest. Le défenseur est attendu ce week-end en Bretagne pour signer un contrat de quatre ans. Le montant du transfert devrait être d'environ quatre millions d'euros. L'ancien joueur de Troyes n'entrait plus dans les plans de Patrick Vieira.



Jesse Lingard devrait bientôt quitter Manchester United. Après une saison difficile, un but en 22 matchs de Premier League, l'attaquant est mis sur la liste des transferts d'après The Guardian. Son départ pourrait faciliter l'arrivée de Jadon Sancho et permettre l'éclosion de Mason Greenwood.

C'est fiable

Dix ans après son arrivée à Manchester City, David Silva se prépare à partir. En fin de contrat, l'Espagnol est libre de signer où il le souhaite. Et d'après les dernières rumeurs, c'est la Lazio Rome qui tient la corde. Sky Italia a révélé que malgré des négociations difficiles, il y a eu des points positifs dans les discussions entre les deux parties. Dans le même temps, le père du joueur de 34 ans a avoué à la radio Onda Cero que la Serie A avait les faveurs de son fils. « David apprécie la Serie A, avec sa vision du football italien il peut y jouer jusqu'à 40 ans. Si vous me demandez, je l'imagine bien jouer à Rome avec le maillot bleu de la Lazio » a-t-il avoué.



Pour renforcer son milieu de terrain, Rennes pourrait recruter au Bayern Munich. D'après le journal Kicker, le club breton est très intéressé par le profil de Javi Martinez. Le Rekordmeister pourrait laisser partir l'Espagnol, champion du Monde, d'Europe, vainqueur de la Ligue des Champions et octuple champion d'Allemagne si une offre acceptable lui parvient.

Ce n'est pas fiable

Malgré la crise actuelle, le FC Barcelone va-t-il faire des folies sur le marché des transferts ? C'est peu probable à en croire les récentes déclarations de la direction catalane. Néanmoins, le média turc NTV Spor croit savoir qu'un transfert de grande ampleur impliquant le Barça se prépare. Le vice-champion d'Espagne serait sur le point de formuler une offre de 40 millions d'euros pour s'attacher les service de Caglar Soyuncu, le défenseur de Leicester. Si le joueur de 24 ans vaut largement cette somme, une telle offre semble impossible dans le contexte économique barcelonais actuel. Et rien ne dit que les Foxes sont prêts à lâcher un tel espoir, même à ce prix.