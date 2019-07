Mercato Crystal Palace: J. Ayew recruté définitivement

Après un prêt de 6 mois à Crystal Palace, Jordan Ayew a été conservé par les Eagles, qui lui ont fait signer un contrat de 3 ans.

L'ancien attaquant de Swansea a participé à 20 rencontres de Premier League la saison dernière, pour un but inscrit. Un ratio qui n'a pas empêché le club londonien de payer 3 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international ghanéen.

Les prestations de l'ancien Marseillais à la Coupe d'Afrique des nations, avec le Ghana, ont dû convaincre les dirigeants du dernier 12e du championnat anglais.

✍️ Jordan Ayew has joined Palace on a three-year deal.



Welcome back, @jordan_ayew9!#CPFC