Mercato : Cristiano Ronaldo restera à la Juventus cet été

Cristiano Ronaldo est en train de boucler sa deuxième saison à la Juventus de Turin. Et, il y a de fortes chances pour qu’il y en ait au moins une troisième. Si l’on se fie aux révélations faites par Tuttosport ce lundi, le Portugais est déterminé à poursuivre son parcours chez les Bianconeri. En passe de s’offrir un deuxième Scudetto, il est content de la manière dont se déroule son séjour dans le Piémont et ne voit aucune raison d’aller voir ailleurs. Bien qu'âgé de 35 ans, il veut aussi continuer à jouer au plus haut niveau continental.

Ronaldo a encore des défis à relever avec la Vieille Dame

Ronaldo s’était engagé en faveur de la Vieille Dame en 2008 après neuf ans passés au Real Madrid. Très vite, et comme on pouvait s’y attendre, il s’est imposé comme un taulier au sein de l’équipe turinoise. Que ça soit sous les ordres de Massimiliano Allegri ou ceux de Maurizio Sarri. En 59 matches joués dans le championnat italien, il a même trouvé le chemin des filets adverses à 49 reprises. Avec son doublé contre l’Atalanta samedi dernier (2-2), il est d’ailleurs revenu à une unité de Ciro Immobile au classement des capocannonieri. S’il dépasse le Laziale d’ici la fin de l’exercice, il deviendra d’ailleurs le premier joueur à compter des titres de meilleur réalisateur dans trois championnats majeurs différents.