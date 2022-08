Un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait peut-être effectuer un autre come-back sensationnel cet été. Le quintuple Ballon d’Or intéresse toujours son club formateur de Sporting et les responsables de la formation lisboète sont disposés à faire une approche dans les prochains jours et voir s’il y a possibilité de concrétiser ces retrouvailles de rêve.

Le Sporting rêve de Cristiano Ronaldo

Ramener Ronaldo à l’Estadio José Alvalade s’apparente à une opération compliquée et c’est ce qu’elle est. Le salaire du joueur reste très conséquent et a déjà refroidi bien des prétendants. Néanmoins, les « Leoes » ont des arguments à faire valoir. Ils entendent exploiter la fibre affective, tout en faisant miroiter à leur ancien prodige sa compétition fétiche qu’est la Ligue des Champions.

Ronaldo est toujours lié aux Red Devils pour un an. Il a pris part aux deux premiers matches de la saison et beaucoup ont cru qu’il était disposé à honorer son contrat. Sa situation n’aurait en réalité pas trop évolué. Il souhaite toujours partir. Ses dirigeants et son entraineur s’étaient d’abord opposés à l’idée de le céder, mais ils sont aujourd’hui favorables à une rupture. A noter qu’outre le Sporting, l’Atlético de Diego Simeone est également disposé à miser sur CR7.