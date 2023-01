L'Olympique de Marseille enregistre une mauvaise nouvelle avec le refus de Terem Moffi de s'engager au sein du club phocéen. Ainsi, tandis que ce dossier était devenu prioritaire pour les dirigeants et que ces derniers étaient de plus en plus insistants, l'attaquant du FC Lorient a décidé de ne pas signer et l'OM va donc devoir abandonner les négociations. Ce refus, comme l'informe L'Equipe, pourrait faire les affaires de l'OGC Nice, premier club à avoir voulu recruter Moffi mais qui était dans l'attente de connaître la décision du joueur vis-à-vis de l'OM.

Moffi ne signera pas à l'OM

Et les dirigeants des Aiglons vont donc pouvoir avoir le sourire, car Moffi est déterminé à rejoindre la Côte d'Azur, ce qui va occasionner une nouvelle offre de la part de l'OGCN. L'attaquant nigérian, auteur de 12 buts cette saison en Ligue 1 et deuxième meilleur buteur du championnat, représente une belle valeur marchande pour les Merlus et les dirigeants du FCL ne veulent pas le brader. Tandis que Marseille et Lorient avaient trouvé un accord de principe et que Pablo Longoria avait été en jet hier à Lorient pour convaincre Moffi, il s'avère que ce dossier tombe complètement à l'eau pour les Phocéens et c'est un coup dur pour le président de l'OM. Le joueur de 23 ans a refusé avec politesse la proposition de l'OM et il veut maintenant porter le maillot de Nice. La nouvelle offre du club azuréen, qui sera la cinquième offre, devrait être proche des 30 millions d'euros et elle sera peut-être la bonne pour le président Loïc Féry, inflexible sur ce dossier depuis le début du mercato hivernal.