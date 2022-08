Mercato : Chelsea veut sauver le soldat De Jong

Selon Fabrizio Romano, les dirigeants des Blues pensent que, contrairement à Manchester United, ils peuvent convaincre Frenkie de Jong de les rejoindre cet été. Manchester United s'est mis d'accord avec le FC Barcelone à la mi-juillet sur un montant de 75 millions d'euros plus les frais annexes pour Frenkie, mais ils n'ont pas réussi à convaincre le Néerlandais de 25 ans de venir à Old Trafford. S'il quitte le FC Barcelone - et ce n'est pas quelque chose qu'il souhaite faire - il veut que ce soit pour un club de Ligue des Champions dans une ville où la qualité de vie est supérieure à celle de Manchester.

De Jong indésirable au Barça

Frenkie a rejoint le FC Barcelone à l'été 2019 après s'être fait un nom au sein de l'équipe de l'Ajax qui s'était rendue en demi-finale de la Ligue des Champions la saison précédente pour finalement s'incliner face à Tottenham. Mais il n'a pas réussi à s'imposer comme un joueur clé au Camp Nou et c'est pour cette raison qu'il est disponible.