Alors que Frank Lampard lui préfère déjà Tammy Abraham et Michy Batshuayi, Olivier Giroud pourrait voir un nouvel attaquant débarquer du côté de Stamford Bridge cet hiver.

Selon The Sun, les Blues aimeraient effectivement recruter deux joueurs en janvier, et deux buteurs seraient ciblés: Timo Werner (Leipzig) et Callum Wilson (Bournemouth). De quoi pousser un peu plus le champion du monde français vers la sortie ?