Mercato - Chelsea engage Badiashile pour 7 ans et demi !

C'était dans les tuyaux ces dernières semaines, c'est désormais officiel. Le défenseur central international français Benoit Badiashile quitte l'AS Monaco et s'engage avec les Blues de Chelsea. Selon les dernières informations, la transaction serait autour des 38 millions d'euros pour le joueur de 21 ans. S'il ne sera pas qualifié pour la rencontre au sommet de ce jeudi soir contre Manchester City, il pourra déjà apparaître dans le groupe des Blues dans le deuxième affrontement entre les deux équipes ce dimanche en FA Cup. Il rejoint aussi un club qui évolue encore en Ligue des Champions et qui affrontera le Borussia Dortmund en huitièmes de finale. Une belle manière de se montrer pour le Français en vue d'une potentielle nouvelle sélection en équipe de France. Il rejoint deux autres joueurs français à Chelsea : Wesley Fofana et Ngolo Kanté.

Depuis le début de la saison, Benoit Badiashile est un peu moins titulaire du côté de la Principauté. Le joueur formé au club, qui a fait ses débuts au club en 2018 lorsqu'il n'avait que 17 ans, a joué 11 rencontres en 2022-2023 en championnat, auxquelles on peut rajouter cinq matchs de Ligue Europa. Il a tout de même inscrit deux buts et a connu sa toute première sélection sous les ordres de Didier Deschamps en équipe de France.