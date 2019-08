Michy Batshuayi, prêté ces dernières saisons avec plus ou moins de réussite au Borussia Dortmund, à Crystal Palace et au FC Valence, est de retour à la case départ. L'attaquant international belge est sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2021 et ne semble pas disposer d'un grand crédit aux yeux de Frank Lampard, le nouveau manager des Blues.

Néanmoins, selon les informations du London Evening Standard, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille ne devrait pas bouger cet été. Le Diable Rouge serait décidé à tenter de gagner sa place dans la rotation de l'équipe londonienne, avant d'évaluer de nouveau sa situation en janvier prochain, quelques mois avant l'Euro.