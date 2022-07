Mercato : Cheick Doucouré quitte Lens Crystal Palace

Annoncé depuis le mois dernier, le transfert de Cheick Doucouré a été officialisé ce lundi. Elément clé de l'entrejeu nordiste, l'international malien quitte Lens pour Crystal Palace. A l'issue de semaines de négociation serrées, la recrue a signé un contrat de cinq ans, sous réserve d'une autorisation internationale.

Welcome to Palace, Cheick Doucouré ❤️💙#CPFC

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 11, 2022



Si le montant de la transaction n'a pas été divulgué, les informations qui circulent font état d'une somme supérieure à 20 millions d'euros, assortie de bonus divers. Pensionnaire du RC Lens depuis 2017, le joueur formé à l'AS Real Bamako aura disputé 67 matchs en Ligue 1 avec les Sang et Or, séduisant observateurs et fans par son abattage et sa puissance devant la défense.

Des adieux aux supporters

Avant même cette officialisation, Cheick Doucouré avait adressé un message d’adieu aux supporters lensois. « L’émotion que je ressens aujourd’hui est sans comparaison avec l’émotion que j’ai ressentie en signant au RC Lens en janvier 2018, avait écrit sur Instagram le natif de Bamako. J’ai découvert un club, des fans, une région, un état d’esprit, une formidable famille. Il m’est impossible de vous remercier à la hauteur de ce que vous m’avez apporté, mais je vais tenter de le faire. Je vous remercie, vous, fans qui m’avez tant donné et soutenu... Merci pour ces magnifiques et extraordinaires années passées à vos côtés. Je m’envole vers d’autres cieux pour continuer une carrière qui je l’espère vous rendra fier comme vous m’avez rendu fier d’être Lensois. Je ne vous oublierai pas, vous serez toujours à mes côtés et dans mon cœur. »



Une nouvelle page de la carrière de Cheick Doucouré s'ouvre outre-Manche. Quant à Lens, le Racing a anticipé son départ en recrutant le Ghanéen Salis Abdul Ahmed (22 ans, Clermont).